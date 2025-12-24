"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. - Гм… Да ведь других нет"

https://racurs.ua/n211068-v-cik-usomnilis-v-edinom-marafone-ne-otvechaet-izbiratelnym-standartam.html

Ракурс

Український телемарафон «Єдині новини» наразі не відповідає стандартам проведення виборів.

У законодавстві про воєнний стан, зокрема в розділі Конституції щодо захисту основних прав і свобод, чітко визначено вимоги до виборів, включно з виборчими правами громадян та стандартами їхнього проведення. Формат телемарафону не повною мірою відповідає стандартам виборчого процесу та виборчої кампанії. Том у це питання треба врегулювати. Про це заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив у коментарі «Радіо Свобода».

Це теж питання дотримання стандартів, бо існування формату «Єдиного марафону» не зовсім кореспондується з виборчою кампанією, з виборчим процесом, — наголосив посадовець.

За його словами, виборчі питання не зводяться лише до юридичних аспектів воєнного стану, а потребує комплексного законодавчого рішення. Це стосується, зокрема, забезпечення можливості вільного радіо- та телемовлення.

На сьогодні діють певні обмеження, пов’язані із загрозою ворожої пропаганди. Рішення, ухвалені державними органами, ми всі виконуємо. На момент розгортання виборчої кампанії, можливо, це має зазнати певних змін, оскільки повинно бути забезпечене вільне вираження думок, зокрема через засоби масової інформації, — розповів Дубовик.

Також представник Центрвиборчкому нагадав, що є українці, які не мають до ступу до YouTube та не користуються соціальними мережами. Тому кандидати повинні мати можливість вільно висловлювати свою думку.

Нагадаємо, 23 грудня керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що ЦВК вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії поновив роботу Державного реєстру виборців. Таким чином відкривається шлях до відновлення взаємодії Центральної виборчої комісії з громадянами та органами влади у сфері роботи з реєстром та його актуалізації.

Джерело: «Радіо Свобода»