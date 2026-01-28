Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

Владимир Богатырь

Ракурс

Юрист Владимир Богатырь проанализировал критическое состояние украинской избирательной системы.

В колонке «Украинской правды» юрист обращает внимание на системные правовые и институциональные вызовы, связанные с подготовкой Украины к послевоенным выборам.

Автор обращает внимание на критические проблемы Государственного реестра избирателей, массовую миграцию населения, правовой статус внутренне перемещенных лиц и граждан за границей, а также конституционные ограничения проведения выборов в условиях военного положения. Отдельно отмечается, что обновление автоматизированного реестра избирателей является лишь техническим шагом и не решает фундаментальных проблем достоверности электоральных данных.

Эксперт предостерегает от ситуативных законодательных решений, которые могут взорвать конституционные принципы избирательного процесса, и призывает к формированию конституционно выверенной модели избирательного процесса, основанной на правовой определенности, легитимности и общественном доверии.

