Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

Володимир Богатир

https://racurs.ua/ua/n211720-pravovi-vyklyky-pidgotovky-do-povoiennyh-vyboriv.html

Ракурс

Юрист Володимир Богатир проаналізував критичний стан української виборчої системи.

В колонці «Української правди» правник звертає увагу на системні правові та інституційні виклики, пов’язані з підготовкою України до повоєнних виборів.

Автор звертає увагу на критичні проблеми Державного реєстру виборців, масову міграцію населення, правовий статус внутрішньо переміщених осіб та громадян за кордоном, а також на конституційні обмеження проведення виборів в умовах воєнного стану. Окремо наголошується, що відновлення автоматизованого реєстру виборців є лише технічним кроком і не вирішує фундаментальних проблем достовірності електоральних даних.

Експерт застерігає від ситуативних законодавчих рішень, які можуть підірвати конституційні засади виборчого процесу, та закликає до формування конституційно вивіреної моделі виборчого процесу, заснованої на правовій визначеності, легітимності та суспільній довірі.

Більше деталей — у колонці заслуженого юриста України Володимира Богатиря під назвою «Анатомія виборчих викликів у стані невизначеності» за посиланням: https://www.pravda.com.ua/columns/2026/01/27/8018100/