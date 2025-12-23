ЦИК возобновил работу реестра избирателей. Фото:

ЦВК вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ поновив роботу Державного реєстру виборців.

Сталося це у вівторок, 23 грудня. Таким чином відкривається шлях до відновлення взаємодії Центральної виборчої комісії з громадянами та органами влади у сфері роботи з реєстром та його актуалізації. Про це керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив у Telegram.

За словами парламентаря, оновлення реєстру є базовою умовою для проведення будь-яких виборів. У реєстрі буде також відображено, як війна вплинула на демографічні показники.

Нагадаємо, 22 грудня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні підписав розпорядження щодо створення робочої групи для підготовки законопроекту про вибори в Україні під час війни. Ця група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною.