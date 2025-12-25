Мужчина ножом ранил двух сотрудников ТЦК. Фото:

https://racurs.ua/n211108-mujchina-ranil-dvuh-tckshnikov-v-dnepre-te-strelyali-dlya-zaderjaniya.html

Ракурс

Напад на ТЦКшників стався у Дніпрі у четвер, 25 грудня.

Під час заходів з оповіщення чоловік поранив ножем двох співробітників місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент трапився о 14.40 під час проведення заходів оповіщення на вулиці Калиновій. Про це поліція Дніпропетровської області повідомила у Facebook.

Зазначається, що відповідь один із військкомів відкрив вогонь у повітря і зробив кілька пострілів. Правоохоронці наразі проводять першочергові слідчі дії — працює слідчо-оперативна група.

Щодо поранених, то їх госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція та ТЦК наздоганяли громадянина, який не показав документів. У ситуацію втрутилися перехожі, а одного з співробітників військкомату вдарили ломом. Той опинився у лікарні з переломом ребра та забоями легень. Поліція розпочала розслідування.