Во время инцидента в супермаркете Донецка, скриншот видео

Мужчина с автоматом устроил стрельбу в оккупированном Донецке (ВИДЕО)

26 дек 2025, 15:35
В одному із супермаркетів тимчасово окупованого Донецька чоловік із автоматом влаштував безладну стрілянину.

Інцидент стався вчора, 25 грудня, у Петровському районі міста. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Зазначається, що один із покупців прийшов у магазин із пакетом, у якому був автомат Калашникова. У торговому залі він дістав зброю та відкрив безладний вогонь. Співробітники магазину та покупці, пригинаючись, втекли — ніхто не постраждав.

Стрілка затримали місцеві силовики. Про мотиви його дій наразі не повідомляється.

Источник: Ракурс


