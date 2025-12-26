Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время инцидента в супермаркете Донецка, скриншот видео
Мужчина с автоматом устроил стрельбу в оккупированном Донецке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211127-mujchina-s-avtomatom-ustroil-strelbu-v-okkupirovannom-donecke-video.htmlРакурс
В одному із супермаркетів тимчасово окупованого Донецька чоловік із автоматом влаштував безладну стрілянину.
Інцидент стався вчора, 25 грудня, у Петровському районі міста. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.
Зазначається, що один із покупців прийшов у магазин із пакетом, у якому був автомат Калашникова. У торговому залі він дістав зброю та відкрив безладний вогонь. Співробітники магазину та покупці, пригинаючись, втекли — ніхто не постраждав.
Стрілка затримали місцеві силовики. Про мотиви його дій наразі не повідомляється.