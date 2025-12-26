Під час інциденту в супермаркеті Донецька, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211127-cholovik-z-avtomatom-vlashtuvav-strilyanynu-v-okupovanomu-donecku-video.html

Ракурс

В одному із супермаркетів тимчасово окупованого Донецька чоловік із автоматом влаштував безладну стрілянину.

Інцидент стався вчора, 25 грудня, у Петровському районі міста. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Зазначається, що один із покупців прийшов у магазин із пакетом, у якому був автомат Калашникова. У торговому залі він дістав зброю та відкрив безладний вогонь. Співробітники магазину та покупці, пригинаючись, втекли — ніхто не постраждав.

Стрілка затримали місцеві силовики. Про мотиви його дій наразі не повідомляється.