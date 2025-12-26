Новини
Ракурс
Під час інциденту в супермаркеті Донецька, скріншот відео

Чоловік з автоматом влаштував стрілянину в окупованому Донецьку (ВІДЕО)

26 гру 2025, 15:35
В одному із супермаркетів тимчасово окупованого Донецька чоловік із автоматом влаштував безладну стрілянину.

Інцидент стався вчора, 25 грудня, у Петровському районі міста. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Зазначається, що один із покупців прийшов у магазин із пакетом, у якому був автомат Калашникова. У торговому залі він дістав зброю та відкрив безладний вогонь. Співробітники магазину та покупці, пригинаючись, втекли — ніхто не постраждав.

Стрілка затримали місцеві силовики. Про мотиви його дій наразі не повідомляється.

Джерело: Ракурс


