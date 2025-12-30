Армия РФ смогла захватить командный пункт ВСУ в Гуляйполе. Фото:

https://racurs.ua/n211172-okkupanty-zahvatili-komandnyy-punkt-vsu-v-gulyaypole-syrskiy-raskryl-detali.html

Ракурс

Армія Росії змогла захопити командно-спостережний пункт ЗСУ у Гуляйполі.

Нещодавно російські солдати зайшли до командно-спостережного пункту одного з батальйонів на Гуляйпільському напрямку. Там залишились речі українських військових, прапори, техніка й те, що могло містити відомості конфіденційного характеру. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю «24 Каналу».

За його словами, ситуація сталася через те, що 102-га бригада ТрО під час боїв не витримала тиску противника, тому поступово відходила. Через це українське командування перекинуло на цю ділянку штурмові частини і підрозділи, які поступово з боями займали те, що було втрачено.

Сирський зазначив, що можна було б побудувати ці дії командування батальйону в абсолютно інший спосіб. І додав, що на підмогу йшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади, яке було за дві вулиці від цього командного пункту.

Наразі Військова служба правопорядку призначила відповідне розслідування. Після слідства діям командира батальйону дадуть правову оцінку.

Вони могли просто все спалити. Я знаю, що у них був час для цього, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону в Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону, — розповів Сирський.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState заявляли про загрозу втрати Гуляйполя через саботаж окремих офіцерів102-ї окремої бригади територіальної оборони, які підбурюють підопічних бійців до СЗЧ. А командування та військові часто не знають реальної обстановки у сусідніх батальйонах, вважаючи, що сусіди тримають оборону, тоді як ті вже можуть перебувати за межами області.

Джерело: «24 Канал»