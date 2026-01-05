Начальник ЦСО «А» Хмара станет временным главой СБУ

Владимир Зеленский и Евгений Хмара, фото: социальные сети

Службу безпеки України тимчасово очолить начальник Центру спецоперацій «А» СБУ Євгеній Хмара.

Відповідний указ № 19/2026 «Про тимчасове виконання обов’язків Голови Служби безпеки України» сьогодні, 5 січня, опубліковано на сайті Офісу президента.

Начальнику Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України ХМАРІ Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України, — вказано в тексті документа.

Раніше сьогодні Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що зустрівся із Хмарою й обговорив з ним «можливості системного розвитку Служби безпеки України» та спеціальні операції, які готуються.

Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Василь Малюк заявив про відставку з посади голови СБУ.