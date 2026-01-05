Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области, фото: nikopolnews.net

Российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области — погиб человек

5 янв 2026, 17:31
999

Російські загарбники атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади на Херсонщині. В результаті загинула людина, ще двох людей поранено.

Про це сьогодні, 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару:

  • загинув 64-річний чоловік;
  • поранено 79-річну жінку та 71-річного чоловіка. У них — вибухові травми та уламкові поранення.

Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримують усю необхідну меддопомогу, — додав Прокудін.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров