Російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — загинула людина

Російські загарбники атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади на Херсонщині. В результаті загинула людина, ще двох людей поранено.

Про це сьогодні, 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару:

загинув 64-річний чоловік;

поранено 79-річну жінку та 71-річного чоловіка. У них — вибухові травми та уламкові поранення.