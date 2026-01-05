Російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — загинула людина

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни завдали удару по пункту видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині, фото: nikopolnews.net
Російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n211264-rosiyski-drony-atakuvaly-punkt-vydachi-gumanitarnoyi-dopomogy-na-hersonschyni-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади на Херсонщині. В результаті загинула людина, ще двох людей поранено.
Про це сьогодні, 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності, — розповів він.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару:
- загинув 64-річний чоловік;
- поранено 79-річну жінку та 71-річного чоловіка. У них — вибухові травми та уламкові поранення.
Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримують усю необхідну меддопомогу, — додав Прокудін.