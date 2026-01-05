Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеской радиолокационной станции, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили радиолокационную станцию С-300В в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211268-ukrainskie-drony-unichtojili-radiolokacionnuu-stanciu-s-300v-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
На Донеччині сьогодні, 5 січня, українські дрони знищили російську радіолокаційну станцію 9С32 — ключовий компонент зенітно-ракетного комплексу С-300В.
Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
Працювали Птахи СБС з 412 бригади «Немезис», засіб middle strike, — розповів він.
ЗРК С-300В — це радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових обʼєктів, угрупувань військ, самохідна система протиракетної та протилітакової оборони.
Знищений РЛС 9С32 — ключовий компонент комплексу С-300В, а саме станція РЛС та станція наведення 12 керованих ракет одночасно по 6 різним цілям, — зазначив Бровді. — Коротше, радянське, але дороге та потужне залізяччя.