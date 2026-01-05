Знищення ворожої радіолокаційної станції, скріншот відео

На Донеччині сьогодні, 5 січня, українські дрони знищили російську радіолокаційну станцію 9С32 — ключовий компонент зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Працювали Птахи СБС з 412 бригади «Немезис», засіб middle strike, — розповів він.

ЗРК С-300В — це радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових обʼєктів, угрупувань військ, самохідна система протиракетної та протилітакової оборони.