Знищення ворожої радіолокаційної станції, скріншот відео

Українські дрони знищили радіолокаційну станцію С-300В на Донеччині (ВІДЕО)

5 січ 2026, 20:13
999

На Донеччині сьогодні, 5 січня, українські дрони знищили російську радіолокаційну станцію 9С32 — ключовий компонент зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Працювали Птахи СБС з 412 бригади «Немезис», засіб middle strike, — розповів він.

ЗРК С-300В — це радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових обʼєктів, угрупувань військ, самохідна система протиракетної та протилітакової оборони.

Знищений РЛС 9С32 — ключовий компонент комплексу С-300В, а саме станція РЛС та станція наведення 12 керованих ракет одночасно по 6 різним цілям, — зазначив Бровді. — Коротше, радянське, але дороге та потужне залізяччя.

Джерело: Ракурс


