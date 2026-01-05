Российский дрон убил настоятеля храма в Херсонской области

В результате удара русского дрона в Херсонской области погиб священник, фото: «Мост»

У Херсонській області внаслідок удару російського дрона загинув настоятель Покровського храму села Орлове протоієрей Георгій Горбенко.

Про це сьогодні, 5 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив настоятель Свято-Касперівського храму Української православної церкви Іван Гордієнко.

5 січня 2025 року, внаслідок удару російського дрону, на своїй парафії загинув настоятель Покровського храму с. Орлове протоієрей Георгій Горбенко, — зазначив він. — Херсонська єпархія висловлює співчуття рідним протоієрея Георгія та просить святих молитов за трагічно загинувшого священнослужителя.

У Telegram-каналі Херсонської єпархії УПЦ повідомляється, що Горбенко народився у 1961 році в Херсоні. З 1995 року ніс послух паламаря в Єкатериненському соборі міста. У 1998 році був рукоположений в сан диякона, а згодом священика. У 2020 році був призначений настоятелем Покровського храму села Орлово і возведений в сан протоієрея.