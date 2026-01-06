Рашисты за сутки потеряли 940 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 213 тис. 460 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 6 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 512 танків;

23 тис. 863 бойові броньовані машини;

35 тис. 831 одиницю артилерійських систем;

1 тис. 593 одиниці РСЗВ;

1 тис. 269 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

101 тис. 443 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 137 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

73 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 36 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Вчора ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 3 тис. 808 обстрілів, зокрема 101 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 864 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс «Тор», два пункти управління БПЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об'єкта російських загарбників.