Ракурс
Результаты работы группировки Сил беспилотных систем за семь месяцев, инфографика: Силы беспилотных систем ВСУ

В СБС рассказали, сколько вражеских целей поразили с момента создания (ВИДЕО)

6 янв 2026, 08:25
999

Угруповання Сил безпілотних систем за сім місяців з моменту створення виконало понад 832 тис. бойових вильотів.

Загалом уражено понад 168 тис. цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 млрд дол. США. Про це повідомляється

Серед уражених цілей:

  • 50 тис. 238 одиниць особового складу;
  • 532 танки;
  • 7 тис. 697 одиниць автотехніки;
  • 5 тис. 548 одиниць мототехніки;
  • близько 2,5 тис. гармат та гаубиць;
  • понад 350 цілей на території РФ. що завдало збитків противнику орієнтовно на 3 млрд дол. щомісяця.

Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта» — ефективність СБС підтверджена фактами, — наголошують у СБС.

Источник: Ракурс


