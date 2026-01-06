Читайте также
Результаты работы группировки Сил беспилотных систем за семь месяцев, инфографика: Силы беспилотных систем ВСУ
Угруповання Сил безпілотних систем за сім місяців з моменту створення виконало понад 832 тис. бойових вильотів.
Загалом уражено понад 168 тис. цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 млрд дол. США. Про це повідомляється
Серед уражених цілей:
- 50 тис. 238 одиниць особового складу;
- 532 танки;
- 7 тис. 697 одиниць автотехніки;
- 5 тис. 548 одиниць мототехніки;
- близько 2,5 тис. гармат та гаубиць;
- понад 350 цілей на території РФ. що завдало збитків противнику орієнтовно на 3 млрд дол. щомісяця.
Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта» — ефективність СБС підтверджена фактами, — наголошують у СБС.