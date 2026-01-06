Новини
Ракурс
Результати роботи угруповання Сил безпілотних систем за сім місяців, інфографіка: Сили безпілотних систем ЗСУ

У СБС розповіли, скільки ворожих цілей вразили з часу створення (ВІДЕО)

6 січ 2026, 08:25
999

Угруповання Сил безпілотних систем за сім місяців з моменту створення виконало понад 832 тис. бойових вильотів.

Загалом уражено понад 168 тис. цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 млрд дол. США. Про це повідомляється

Серед уражених цілей:

  • 50 тис. 238 одиниць особового складу;
  • 532 танки;
  • 7 тис. 697 одиниць автотехніки;
  • 5 тис. 548 одиниць мототехніки;
  • близько 2,5 тис. гармат та гаубиць;
  • понад 350 цілей на території РФ. що завдало збитків противнику орієнтовно на 3 млрд дол. щомісяця.

Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта» — ефективність СБС підтверджена фактами, — наголошують у СБС.

Джерело: Ракурс


