Результати роботи угруповання Сил безпілотних систем за сім місяців, інфографіка: Сили безпілотних систем ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n211274-u-sbs-rozpovily-skilky-vorojyh-ciley-vrazyly-z-chasu-stvorennya-video.html

Ракурс

Угруповання Сил безпілотних систем за сім місяців з моменту створення виконало понад 832 тис. бойових вильотів.

Загалом уражено понад 168 тис. цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 млрд дол. США. Про це повідомляється

Серед уражених цілей:

50 тис. 238 одиниць особового складу;

532 танки;

7 тис. 697 одиниць автотехніки;

5 тис. 548 одиниць мототехніки;

близько 2,5 тис. гармат та гаубиць;

понад 350 цілей на території РФ. що завдало збитків противнику орієнтовно на 3 млрд дол. щомісяця.