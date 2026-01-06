Російські дрони «Молнія» білого кольору за зимових умов зливаються із засніженим ландшафтом, тож захисникам України стає важче їх знищувати.

Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади у складі Третього армійського корпусу.

Полювати на білі російські «молнії» стало важче — білі дрони зливаються з засніженим ланшафтом. Але зенітники 63 бригади прокачалися до такого рівня, що готові збивати цю нечисть за будь-яких умов, — вказано в описі відео.