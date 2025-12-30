Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение русских оккупантов, скриншот видео
FPV-дрон уничтожил оккупанта в «плаще-невидимке» (ВИДЕО)
FPV-дрон захисників України з бригади «Сталевий кордон» знищив російського загарбника, який у зимовому камуфляжі намагався злитися з місцевістю.
Відповідне відео сьогодні, 30 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Під час повітряної розвідки оператори БпЛА виявили загарбника у зимовому камуфляжі, який щиро повірив, що злився з місцевістю, — розповіли у ДПСУ. — Його напарник здогадався, що «плащ-невидимка» не працює, і спробував сховатися у кущах — марно. Обидві спроби закінчилися прогнозовано.