Знищення російської «Молнії», скріншот відео
Російські дрони «Молнія» білого кольору за зимових умов зливаються із засніженим ландшафтом, тож захисникам України стає важче їх знищувати.
Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади у складі Третього армійського корпусу.
Полювати на білі російські «молнії» стало важче — білі дрони зливаються з засніженим ланшафтом. Але зенітники 63 бригади прокачалися до такого рівня, що готові збивати цю нечисть за будь-яких умов, — вказано в описі відео.