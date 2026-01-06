Российские офицеры под Покровском массово просят о переводе в тыл. Фото:

https://racurs.ua/n211293-oficery-rf-pod-pokrovskom-massovo-prosyat-o-perevode-v-tyl-partizany.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються уникнути бойових дій на Донеччині.

Так, на Покровському напрямку офіцери Збройних сил РФ у підрозділах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади масово пишуть рапорти з проханням про переведення в тил чи спокійніші ділянки фронту. Про це заявляються агенти «АТЕШ», які перебувають у складі ворожих підрозділів, повідомив рух опору в Telegram.

Зазначається, що російське командування утримує таких офіцерів загрозами дисциплінарних стягнень, зниження посади та повного блокування кар'єри. Їм наказують жорстко звітувати за здачу позицій підлеглими. Також від цих командирів вимагають звітів про «стабільну обстановку», якої насправді немає. Крім того, їх змушують підписувати документи, які далекі від реальності.

З’ясувалося, що більшість таких окупантів повністю демотивовані й погано орієнтуються у місцевих умовах. Ці росіяни сприймають Покровський напрямок як небезпечне заслання. Загарбники постійно бояться українських обстрілів та диверсій.

Нагадаємо, рух «АТЕШ» повідомляв, що російські призначенці, які під примусом відправили на окупованій райони Херсонщини з РФ, відчайдушно шукають будь-які способи виїхати з цих територій. Зокрема, такі спроби фіксуються у Новій Каховці, Генічеську, Скадовську та інших населених пунктах Херсонської області.