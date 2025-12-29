Чиновники окупаційних адміністрацій намагаються втекти з Херсонщини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211159-chynovnyky-okupaciynyh-administraciy-namagautsya-vtekty-z-hersonschyny-partyzany.html

Ракурс

Чиновники російських окупаційних адміністрацій намагаються втекти із Херсонщини.

Російські призначенці, які прибули на захоплені території з регіонів Російської Федерації, відчайдушно шукають будь-які способи виїхати з цих територій. Зокрема, такі спроби фіксуються у Новій Каховці, Генічеську, Скадовську та інших населених пунктах Херсонської області. Про це рух опору «АТЕШ» 29 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що росіян відправляють працювати на окуповані території під примусом. Цих чиновників диктатура лякає звільненням, пониженням у посаді чи навіть повним крахом кар'єри. А їхня робота в окупаційних адміністраціях чисто формальна — їх змушують просто перебувати на місці, виконувати вказівки кураторів та ставити підписи під заздалегідь підготовленими документами.

Партизани кажуть, що більшість цих управлінців зовсім не орієнтуються у місцевих умовах, не мають жодної мотивації та вважають свої призначення до Херсонської області тимчасовим. Ці росіяни перебувають у постійному страху через ненависть місцевих мешканців й рішучі дії партизанського руху. Також вони бояться, що колеги вже передали їхні особисті дані українським військовим.

По суті, окупована Херсонщина стала справжньою штрафною зоною для неугодних та зайвих кадрів — це зручний для Кремля спосіб тихо позбутися баласту, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, в русі опору «АТЕШ» заявляли, що українська агентура, яка перебуває у складі 24-го мотострілецького полку ЗС Росії на Херсонському напрямку знищує свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Таким чином партизани створюють умови для можливого просування українських Сил оборони.