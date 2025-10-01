Безпілотник атакував колаборанта. Фото: Сальдо в Telegram

Безпілотник атакував колаборанта Володимира Леонтьєва в окупованій Новій Каховці.

Зранку в середу, 1 жовтня, український дрон «Баба-яга» нібито поранив так званого голову Ради депутатів Нової Каховки Володимира Леонтьєва. Пособник ворога перебував у лікарні у важкому стані, а згодом помер. Про це гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо написав у Telegram.

Як відомо, 61-річний Володимир Леонтьєв — колишній очільник окупаційної адміністрації Нової Каховки, якого окупанти призначили на цю «посаду» навесні 2022 року. Українські правоохоронці підозрюють його у колабораційній діяльності та вважають його причетним до викрадення журналіста Олега Батуріна та міського голови Берислава Олександра Шаповалова.

У травні 2023 року зрадник Леонтьєв заявляв, що на нього, нібито, скоїли замах.

Нагадаємо, у липні в окупованому Луганську внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою загинув колишній «мер» Маноліс Пілавов. Ще троє осіб тоді дістали поранення.