ССО поразили логистику армии РФ. Фото: Силы спецопераций

ССО уразили логістику окупантів на окупованих територіях України.

У ніч на 6 січня підрозділи front strike українських Сил спеціальних операцій здійснили ураження цілей противника на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Для ударів по ворожих об'єктах були застосовані безпілотники FP-2. Про це ССО Збройних сил України повідомили у Telegram.

Заявляється, що в районі Селідового був уражений логістичний склад 55-ї окремої мотострілецької бригади Росії. А в районі Гірного був успішно атакований склад боєприпасів та матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ої загальновійськової армії РФ.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати непропорційних уражень російській армії, підриваючи її наступальні спроможності та потуги, — зазначили українські специ.

Нагадаємо, в ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління безпілотних літальних апаратів ворога у районі Покровська Донецької області, а також у Курській та Бєлгородській областях РФ. Також минулої ночі була успішно атакувана нафтобазу «Гєркон Плюс» у районі Стрілецьких Хуторів Липецької області Росії.