Во время рейда ГУР, скриншот видео

ГУР провело глубокий рейд в тыл врага на Запорожском направлении (ВИДЕО)

7 янв 2026, 14:55
На Запорізькому напрямку диверсійно-розвідувальна група підрозділу «Братство», що входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України, здійснила глибокий рейд у тил противника в районі Каховського водосховища.

У ході бойового виходу воєнні розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох — поранили, а ще двох — взяли в полон. Відповідне відео сьогодні, 7 січня, опублікувала прес-служба ГУР.

Зазначається, що бійці «Братства» здійснили складний і тривалий супровід полонених — на відстань близько 27 км — та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами, — розповіли у ГУР.

У ГУР зазначили, що проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника — ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу.

Після завершення операції генерал-лейтенант Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу «Братство» державними та відомчими нагородами, — додали у ГУР.

