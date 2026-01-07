Новости
Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили замаскированную технику рашистов на Курском направлении (ВИДЕО)

7 янв 2026, 15:58
999

На Курському напрямку оператори FPV-дронів підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» знищили низку одиниць ворожої техніки.

Відповідне відео сьогодні. 7 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що в ході злагоджених дій бійці підрозділу:

  • знищили чотири ворожі транспортні засоби;
  • уразили склад боєприпасів;
  • уразили міномет та укриття окупантів.

FPV-оператори «Aquila» системно працюють по цілях, перетворюючи логістику, вогневі засоби та «безпечні місця» противника на згадки у зведеннях, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


