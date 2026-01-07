Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони знищили замасковану техніку рашистів на Курському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211315-ukrayinski-drony-znyschyly-zamaskovanu-tehniku-rashystiv-na-kurskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Курському напрямку оператори FPV-дронів підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» знищили низку одиниць ворожої техніки.
Відповідне відео сьогодні. 7 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що в ході злагоджених дій бійці підрозділу:
- знищили чотири ворожі транспортні засоби;
- уразили склад боєприпасів;
- уразили міномет та укриття окупантів.
FPV-оператори «Aquila» системно працюють по цілях, перетворюючи логістику, вогневі засоби та «безпечні місця» противника на згадки у зведеннях, — наголошують у ДПСУ.