Кривой Рог атаковали реактивные «шахеды», трое раненых

Реактивный «шахед» «Герань-3», фото: Defense Express

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 січня, вдень здійснили чергову масовану повітряну атаку по Кривому Рогу.

Зокрема, ворог застосовував реактивні «шахеди». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, сьогодні у Кривому Розі через аварійну зупинку електропостачання відключилися великі насосні міськводоканалу.