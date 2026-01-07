Новости
Реактивный «шахед» «Герань-3», фото: Defense Express

Кривой Рог атаковали реактивные «шахеды», трое раненых

7 янв 2026, 18:07
Російські загарбники сьогодні, 7 січня, вдень здійснили чергову масовану повітряну атаку по Кривому Рогу.

Зокрема, ворог застосовував реактивні «шахеди». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, сьогодні у Кривому Розі через аварійну зупинку електропостачання відключилися великі насосні міськводоканалу.

Насосні переходять на генератори, але точно буде просадка тиску, особливо для верхніх поверхів. Також аварійно відключилися декілька великих котелень, перезапуск — біля двох годин, — зазначив Вілкул. — Також, напевно, пройшли великі гідроудари в трубах. Зараз перевіряємо.

