Кривий Ріг атакували реактивні «шахеди», троє поранених

Реактивний «шахед» «Герань-3», фото: Defense Express
Кривий Ріг атакували реактивні «шахеди», троє пораненихhttps://racurs.ua/ua/n211318-kryvyy-rig-atakuvaly-reaktyvni-shahedy-troie-poranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 січня, вдень здійснили чергову масовану повітряну атаку по Кривому Рогу.
Зокрема, ворог застосовував реактивні «шахеди». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, сьогодні у Кривому Розі через аварійну зупинку електропостачання відключилися великі насосні міськводоканалу.
Насосні переходять на генератори, але точно буде просадка тиску, особливо для верхніх поверхів. Також аварійно відключилися декілька великих котелень, перезапуск — біля двох годин, — зазначив Вілкул. — Також, напевно, пройшли великі гідроудари в трубах. Зараз перевіряємо.