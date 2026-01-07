Водоснабжение в Кривом Роге восстановили, фото:

У Кривому Розі вже відновили у повному обсязі водопостачання і тиск в системі.

Також перезапущені всі понад 30 котелень, вихід на параметри по теплу очікується за кілька годин. Про це сьогодні, 7 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Але зараз підпитка системи теплопостачання 200 тонн води на годину — це означає пориви від гідроударів. Зараз тепловики шукають місця поривів, будуть блочно відключати й ліквідовувати аварії, — зазначив він.

Також росіяни сьогодні вранці влучили «шахедом» в одне з підприємств Кривого Рогу, без постраждалих.

Вдень російська атака продовжилася і наразі ще триває. Росіяни атакували кілька локацій у місті. Тривають пожежі, проводиться рятувальна операція.

Вісім людей в лікарнях, слава Богу, всі живі, але двоє важких. Одному вже операцію закінчили і одному хлопцю зараз операцію ще роблять, — зазначив Вілкул.

Згодом Вілкул попередив про можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії.