Последствия ДТП с автобусом в Черниговской области, фото: полиция Черниговщины

В Черниговской области перевернулся автобус — 11 пассажиров госпитализировали (ФОТО)

8 янв 2026, 12:00
На Чернігівщині ввечері 7 січня перекинувся автобус із пасажирами, 11 людей госпіталізували.

Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Подія сталася на автодорозі М-02 «Кіпті-Глухів-Бачівськ», поблизу села Лихачів Ніжинського району близько 17.40.

Зазначається, що водій пасажирського автобуса ПАЗ, який перевозив 19 цивільних осіб (працівників одного з підприємств), не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, внаслідок чого автобус перекинувся на лівий бік.

Тілесні ушкодження отримали 11 пасажирів. Всі постраждалі доставлені до КНП «Ніжинська центральна міська лікарня», — зазначили в департаменті.

Наслідки ДТП з автобусом на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

Источник: Ракурс


