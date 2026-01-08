Последствия ДТП с автобусом в Черниговской области, фото: полиция Черниговщины

На Чернігівщині ввечері 7 січня перекинувся автобус із пасажирами, 11 людей госпіталізували.

Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Подія сталася на автодорозі М-02 «Кіпті-Глухів-Бачівськ», поблизу села Лихачів Ніжинського району близько 17.40.

Зазначається, що водій пасажирського автобуса ПАЗ, який перевозив 19 цивільних осіб (працівників одного з підприємств), не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, внаслідок чого автобус перекинувся на лівий бік.