В Днепропетровской области возобновляют электроснабжение, фото:

200 тыс. семей Днепропетровщины вернули свет, еще 600 тыс. без электроэнергии — ДТЭК

8 янв 2026, 13:51
999

На Дніпропетровщині вже 200 тис. родин повернули електроенергію після нещодавніх російських обстрілів.

Про це сьогодні, 8 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Продовжуємо повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою, — розповіли у компанії.

Водночас наразі ще близько 600 ти. с родин в Дніпропетровській області залишаються без світла.

Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак, — зазначили у ДТЕК.

Источник: Ракурс


