Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Днепропетровской области возобновляют электроснабжение, фото:
200 тыс. семей Днепропетровщины вернули свет, еще 600 тыс. без электроэнергии — ДТЭКhttps://racurs.ua/n211338-200-tys-semey-dnepropetrovschiny-vernuli-svet-esche-600-tys-bez-elektroenergii-dtek.htmlРакурс
На Дніпропетровщині вже 200 тис. родин повернули електроенергію після нещодавніх російських обстрілів.
Про це сьогодні, 8 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.
Продовжуємо повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою, — розповіли у компанії.
Водночас наразі ще близько 600 ти. с родин в Дніпропетровській області залишаються без світла.
Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак, — зазначили у ДТЕК.