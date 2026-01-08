Ракурсhttps://racurs.ua/
На Дніпропетровщині відновлюють електропостачання
На Дніпропетровщині вже 200 тис. родин повернули електроенергію після нещодавніх російських обстрілів.
Про це сьогодні, 8 січня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.
Продовжуємо повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою, — розповіли у компанії.
Водночас наразі ще близько 600 ти. с родин в Дніпропетровській області залишаються без світла.
Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак, — зазначили у ДТЕК.