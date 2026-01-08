Борис Філатов, скріншот відео

У Дніпрі після російських ударів по об'єктах енергетики суто технічно одна з найскладніших

ситуацій.

Про це сьогодні, 8 січня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області. Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня, — наголосив він.

За його словами, від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми, місцева влада перебуває в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами.

Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення, — розповів він.

Філатов зазначив, що на правому березі ситуація з водою також потроху стабілізується завдяки зусиллям енергетиків та комунальників.