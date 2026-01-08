Сотні тисяч споживачів Дніпропетровщини без світла через російські атаки

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 січня, здійснили чергову масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які внаслідок ударів були майже повністю знеструмлені. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Про це під час ранкового брифінгу повідомив в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

Зазначається, що на Дніпропетровщині:

станом на ранок без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів. Тривають ремонтні роботи тривають, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково;

було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.

У Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, користувачів просять обмежити використання потужних електроприладів.

Крім того, через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Також станом на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення у Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок Триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові — погодинні. Графіки аварійних відключень тимчасово продовжать діяти на Донеччині.