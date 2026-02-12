В Україні зменшився дефіцит електроенергії

Дефіцит електроенергії в Україні в останні дні становить 4,3−4,5 ГВт, що суттєво менше, ніж було в морозні дні, коли він сягав 5−6 ГВт за пікового споживання 18 Гвт.

Про це сьогодні, 12 лютого, на засідання енергетичного комітету Верховної Ради заявив перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Станом на сьогодні, 12 лютого прогнозний максимум споживання становить 16,4 ГВт — це те, що економіка хотіла би спожити, проте отримати може лише 12,3 ГВт.

З цієї потужності:

майже 2 ГВт — імпорт;

7,5 ГВт — АЕС;

дуже мало блоків ТЕС — лише п’ять енергоблоків загальною потужністю 854 МВт;

сонця сьогодні трошки менше, але вже було 1,6−1,7 ГВт від СЕС вчора-позавчора — тобто Сонце починає «набирати потужності».

Сподіваємося також, що буде хороша водяна весна, і «Укргідроенерго» дасть нам позитивний приплив, — додав він.

Він додав, що в роботі зранку всі дев’ять блоків АЕС, які переважно працюють на номінальній потужності, але, за його словами, є ще резерв на Рівненській АЕС.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»