В Киеве школьник напал с ножом на учительницу и одноклассника

У Києві в одній зі шкіл сьогодні, 12 січня, вранці стався напад з ножем.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога, — розповіли у поліції.

За наявною інформацією, нападник завдав учневі поранення у живіт, після чого після чого здійснив напад на вчительку, якій ножем завдав удар в руку. Згодом забіг до вбиральні, де викинув ніж і маску.

Під час втечі з місця події нападник був затриманий на виході з будівлі школи.

Стан потерпілих стабільний, їм надається медична допомога. Мотиви нападу встановлюються.