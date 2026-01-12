Новости
Нападение с ножом произошло в одной из школ Киева, фото: Национальная полиция

В Киеве школьник напал с ножом на учительницу и одноклассника

12 янв 2026, 10:51
999

У Києві в одній зі шкіл сьогодні, 12 січня, вранці стався напад з ножем.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога, — розповіли у поліції.

За наявною інформацією, нападник завдав учневі поранення у живіт, після чого після чого здійснив напад на вчительку, якій ножем завдав удар в руку. Згодом забіг до вбиральні, де викинув ніж і маску.

Під час втечі з місця події нападник був затриманий на виході з будівлі школи.

Стан потерпілих стабільний, їм надається медична допомога. Мотиви нападу встановлюються.

Напад з ножем стався в одній зі шкіл Києва, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


