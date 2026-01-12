У Києві школяр напав з ножем на вчительку та однокласника

Напад з ножем стався в одній зі шкіл Києва, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n211388-u-kyievi-shkolyar-napav-z-nojem-na-vchytelku-ta-odnoklasnyka.html

Ракурс

У Києві в одній зі шкіл сьогодні, 12 січня, вранці стався напад з ножем.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога, — розповіли у поліції.

За наявною інформацією, нападник завдав учневі поранення у живіт, після чого після чого здійснив напад на вчительку, якій ножем завдав удар в руку. Згодом забіг до вбиральні, де викинув ніж і маску.

Під час втечі з місця події нападник був затриманий на виході з будівлі школи.

Стан потерпілих стабільний, їм надається медична допомога.