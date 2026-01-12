Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине работает ряд «пунктов несокрушимости», фото: «Укринформ»

Сколько «пунктов несокрушимости» работают в Украине, рассказала Свириденко

12 янв 2026, 14:37
999

По всій Україні наразі розгорнуто понад 7 тис. «пунктів незламності».

Про це сьогодні, 12 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами селекторної наради з областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни.

У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач, — наголосила вона.

За словами Свириденко, найскладніша ситуація наразі:

  • в окремих районах Києва;
  • на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків, — додала вона.

Прем'єр зауважила, що критична інфраструктура працює безперебійно, рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка.

Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях, — зазначила вона.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров