Сколько «пунктов несокрушимости» работают в Украине, рассказала Свириденко

По всій Україні наразі розгорнуто понад 7 тис. «пунктів незламності».

Про це сьогодні, 12 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами селекторної наради з областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни.

У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач, — наголосила вона.

За словами Свириденко, найскладніша ситуація наразі:

в окремих районах Києва;

на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків, — додала вона.

Прем'єр зауважила, що критична інфраструктура працює безперебійно, рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка.