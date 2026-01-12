Сколько «пунктов несокрушимости» работают в Украине, рассказала Свириденко

Сколько «пунктов несокрушимости» работают в Украине, рассказала Свириденкоhttps://racurs.ua/n211395-skolko-punktov-nesokrushimosti-rabotaut-v-ukraine-rasskazala-sviridenko.htmlРакурс
По всій Україні наразі розгорнуто понад 7 тис. «пунктів незламності».
Про це сьогодні, 12 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами селекторної наради з областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни.
У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач, — наголосила вона.
За словами Свириденко, найскладніша ситуація наразі:
- в окремих районах Києва;
- на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.
Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків, — додала вона.
Прем'єр зауважила, що критична інфраструктура працює безперебійно, рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка.
Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях, — зазначила вона.