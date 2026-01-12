В Ивано-Франковске конфликт между водителем и коммунальщиком завершился избиением, фото: прокуратура Ивано-Франковской области

Побиттям завершився в Івано-Франківську конфлікт на дорозі між 32-річним водієм та 63-річним працівником КП «Благоустрій».

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців стався вранці 8 січня. Про це повідомляють прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури та поліції області.

За даними слідства:

комунальник прямував на роботу краєм проїжджої частини, несучи лопату для розчищення снігу. Водій, що їхав позаду, почав сигналити, вимагаючи звільнити шлях. Але пішохід не відреагував, оскільки був у навушниках;

розлючений водій вибіг із машини та спробував силоміць зняти навушники із чоловіка. У відповідь комунальник ударив лопатою по автомобілю. Тоді зловмисник дістав із салону автівки предмет, схожий на дерев’яну биту, та завдав пенсіонеру чотири удари в ділянку голови та спини. У потерпілого зафіксовані легкі тілесні ушкодження;

після вчинення протиправних дій нападник залишив місце події.

Зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. За вчинене чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.