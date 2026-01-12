Уничтожение российской техники под Покровском. Скриншот

Українські захисники продовжують палити російську техніку на Донбасі.

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської показала, як нищать росіян на півдні від Покровська Донецької області. По ворожих цілях майстерно працюють оператори дронів-бомберів. Про це прес-служба 155-ї ОМБР повідомила у Facebook.

Зазначається, що лише за півдня українські БпЛА уразили бронетехніку, кілька автомобілів, квадроцикл й укриття в самому Покровську. Також оборонці провели дистанційне мінування, а також відпрацювали дронами по піхоті й бліндажах.

У бригаді додали, що командування визначило одну з високоефективних ділянок роботи — дорогу від Шевченка до Покровська. Цей автомобільний шлях оператори БпЛА «чистять від усього зайвого».

Водночас Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявив у Telegram, що ворог активізував спроби просочитися з допомогою штурмових груп у північну частину Покровська. Однак українські військові відбивають атаки загарбників.

Також окупанти намагаються штурмувати у районі промислової зони на північно-західних околицях міста. Захисники кажуть, що противник хоче накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного.

Нагадаємо, нещодавно на Курському напрямку оператори FPV-дронів підрозділу Aquila бригади «Сталевий кордон» знищили низку одиниць ворожої техніки. Прикордонники змогли уразити чотири ворожі транспортні засоби, склад боєприпасів, міномет та укриття окупантів.