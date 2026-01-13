Новости
Последствия российских обстрелов Житомирщины, фото: ГСЧС Житомирщины

Рашисты атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области, возникли пожары (ФОТО)

На Житомирщині в ніч на сьогодні, 13 січня, під ударами ворога опинилися декілька об'єктів критичної інфораструктури в Коростенському та Звягельському районах. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, що наразі вже ліквідована.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Житомирщини.

На місцях працювали рятувальники та правоохоронці. Сапери ДСНС області здійснювали обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві. — Постійні повторні повітряні тривоги ускладнювали ліквідацію наслідків.

Зазначається, що наразі інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Наслідки російського обстрілу Житомирщини, фото: ДСНС Житомирщини

