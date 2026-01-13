В Ирпене вводятся ограничения на подачу воды

В Ірпені на Київщині водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком у зв’язку з відсутністю електропостачання.

Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба КП «Ірпіньводоканал».

Зазначається, що водопостачанням здійснюватиметься у період:

з 06.00 до 09.00;

з 18.00 до 21.30.

Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі, — зазначили у компанії.

У водоканалі додали, що працюють в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою.

Ірпінь було повністю знеструмлено внаслідок російської атаки сьогодні вночі. Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що місцеві жителі отримали повідомлення, про те, що

в Ірпені та в Гостомелі електроенергії не буде до 02.25 15 січня через аварійні ремонтні роботи.