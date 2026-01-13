Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов по Староварваровке, фото: ГСЧС
Семь российских ударных дронов атаковали Староварваровку в Донецкой области, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n211435-sem-rossiyskih-udarnyh-dronov-atakovali-starovarvarovku-v-doneckoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
На Донеччині сім російських ударних дронів атакували село Староварварівка.
В результаті загинула людина, пошкоджено будинки мирних жителів. Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.
Пошкоджено 17 приватних будинків, в одному з них виникла пожежа. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення. Крім того, під завалами зруйнованої будівлі опинилася заблокованою ще одна людина, — розповіли у відомстві.
Також під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів приватного будинку загиблу особу.
Роботи завершено. Ліквідовано пожежу на площі 25 кв. м.