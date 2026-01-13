Последствия российских ударов по Староварваровке, фото: ГСЧС

На Донеччині сім російських ударних дронів атакували село Староварварівка.

В результаті загинула людина, пошкоджено будинки мирних жителів. Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.

Пошкоджено 17 приватних будинків, в одному з них виникла пожежа. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення. Крім того, під завалами зруйнованої будівлі опинилася заблокованою ще одна людина, — розповіли у відомстві.

Також під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів приватного будинку загиблу особу.

Роботи завершено. Ліквідовано пожежу на площі 25 кв. м.