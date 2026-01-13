В Киевской ОВА заявили, что водоснабжение в Ирпене работает в штатном режиме, фото:

https://racurs.ua/n211437-v-irpene-vodosnabjenie-funkcioniruet-v-shtatnom-rejime-grafiki-ne-vvodyatsya-ova.html

Ракурс

В Ірпені на Київщині водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Про це сьогодні, 13 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Водопостачання та водовідведення в громаді функціонують. Жодних графіків подачі води не запроваджується. Системи працюють у штатному режимі, причин наразі для обмежень немає. Світло в місті після нічних ворожих обстрілів відновлюємо, — зазначив він.

За словами Калашника, область спільно з громадами та ДСНС завчасно забезпечила об'єкти критичної інфраструктури джерелами резервного живлення.

Усе необхідне обладнання на місці, — наголосив він. — Ситуація перебуває під повним контролем. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі повідомила, що провела розмову з Калашником щодо ситуації із водопостачанням в Ірпені.

Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене, — наголосила вона.

Також вона повідомила, що доручила віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабміну додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях.

Нагадаємо, сьогодні прес-служба КП «Ірпіньводоканал» повідомила про запровадження тимчасового графіка водопостачання у зв’язку з відсутністю електроенергії.