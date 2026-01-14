Рашисты ночью массированно атаковали инфраструктуру Кривого Рога, возникли обесточивания

Кривой Рог подвергся массированной российской атаке, фото: «Главком»

Ракурс

Російські загарбники з вечора 13 січня та вночі масовано атакував Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Про це сьогодні, 14 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Окупанти знову били по об'єктах цивільної інфраструктури. Головне — без втрат, — розповів він. — Були аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання.

Вілкул зазначив, що наслідки російської атаки ліквідували всю ніч:

пожежа, що виникла, була загашена;

на ранок ситуацію з електропостачання аварійно відключених абонентів, воді, котельним та транспорту стабілізовано;

зараз у Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.

Продовжується ліквідація наслідків і попередніх ворожих атак. Штаб допомоги людям, чиї будинки постраждали в Металургійному районі, працюватиме і сьогодні із 08.00 до 17.00. У штабі можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяву на матеріальну допомогу від міста, — зазначив він.

Через останні атаки ворога, які сталися 7, 8 та 9 січня, у лікарнях міста перебувають семеро постраждалих у стані середньої тяжкості.