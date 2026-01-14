Российский дрон атаковал АЗС в Сумах. Фото: Олег Григоров

Російський безпілотник атакував автозаправну станцію у Сумах.

Внаслідок удару був пошкоджений цивільний транспорт і нежитлове приміщення. Двом цивільним знадобилася медична допомога. Рятувальники вже обстежили місце події. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 14 січня повідомила у Telegram.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що постраждалі — це чоловік і жінка, які перебували поблизу місця влучання. Попередньо, у них гостра реакція на стрес. Обох госпіталізували та надають медичну допомогу.

Нагадаємо, на Сумщині ворожий дрон прицільно вдарив по евакуаційному автомобілю спеціального підрозділу поліції «Білий янгол», який евакуював людей із прикордонної території Шосткинського району.

Автомобіль внаслідок влучання зазнав значних пошкоджень. Однак був броньованим, тому люди не постраждали, хоча й пережили стрес. А поліцейські з незначними травмами зараз проходять обстеження.