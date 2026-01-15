Армия Российской Федерации продвинулась в Запорожской и Донецкой областях. Фото:

https://racurs.ua/n211468-armiya-rf-prodvinulas-v-doneckoy-i-zaporojskoy-oblastyah-deepstate.html

Ракурс

Армія Російської Федерації має просування у Запорізькій та Донецькій областях.

Окупанти просунулися в районі населених пунктів Залізнянське та Яблунівка на Донеччині. Також було зафіксоване просування в районі Степногірська Запорізької області. Про це 15 січня аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

У Генеральному штабі ЗСУ водночас поінформували, що протягом минулої доби зафіксовано 132 бойових зіткнення. На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили шість атак противника, а на Костянтинівському відбулося 15 боїв. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 25 штурмових дій ворога.

На Олександрівському напрямку армія РФ напередодні провела 11 атак, а на Гуляйпільському напрямку захисники відбили 20 атак росіян. На Оріхівському напрямку 14 січня українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

Нагадаємо, 26 грудня аналітичний проект DeepState інформував, що російська армія намагається закріпитися у селі Дронівка Донецької області. Українські захисники шукають ворогів у селі й намагаються їх знищувати. Однак кількісна перевага противника дається взнаки.