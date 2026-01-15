Оккупанты обстреляли жилой дом в Сумской области. Фото: ОВА

Ракурс

Російські безпілотники вночі 15 січня атакували Сумську область.

У Путивльській громаді два ворожі БпЛА прицільно атакували житловий будинок. На щастя, ніхто не загинув. Постраждала родина, яка проживала в оселі. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Зазначається, що четверо неповнолітніх дітей зазнали гострої реакції на стрес та отримали незначні тілесні ушкодження. Дітям надали необхідну медичну допомогу на місці.

В ОВА поінформували, що з ранку 14 січня до ранку 15 січня російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше ворог бив по Сумському, Шосткинському районах і застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА й керовані авіаційні бомби.

У Краснопільській громаді внаслідок атаки FPV-дрона був поранений 58-річний чоловік. А в Сумській області дронова атака призвела до поранень 21-річного чоловіка і 43-річної жінки.

Нагадаємо, Росія в ніч на 15 січня атакувала Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА. Ще 21 дрон-камікадзе влучив на 13 локаціях, а уламки безпілотників упали на трьох локаціях.