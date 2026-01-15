В России из-за «угрозы БПЛА» отменяют Крещенские купания

Крещенские купания отменяют в РФ, фото: Google Geminy

Ракурс

Водохресні купання частково скасували у Білгородській, Брянській, Курській та Воронезькій областях РФ через «складну оперативну обстановку» — скрізь нібито загрозу атаки українських БПЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що наразі вже відомо, що купань точно не буде:

у прикордонних районах Білгородської та Брянської областей (а також у самому Брянську); Курській області (тільки якщо люди самі не прийдуть на річку/ставок);

у Ліскінському районі Воронезької області.

У Калузькій та Тверській областях ще розмірковують над доцільністю проведення купань.

Крім того, у Тульській області немає формальних заборон на купання, але занурюватись можна лише в офіційних місцях. Однак там відповідні ставки не замерзли, тож проводити Водохресні купання ніде.

Водохресні купання — це традиція на свято Водохреща, котре відзначають 6 січня за новоюліанським календарем або 19 січня за юліанським.